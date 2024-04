Uma mulher de 52 anos foi flagrada em imagens registradas por uma câmera de segurança furtando uma mecha de cabelo avaliada em R$ 2,5 mil em Belo Horizonte. O crime aconteceu nesta quarta-feira (17/4) em uma loja na Galeria do Ouvidor, na Região Central da capital.



Passando-se por cliente, a mulher chegou ao estabelecimento no fim da manhã e pediu, segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Militar, para ver alguns apliques. Pouco antes do furto, ela aparece pegando uma mecha que caiu no chão e, segundos depois, esconde outra na parte de trás da calça. Assista:

Conforme o registro da ocorrência, uma funcionária percebeu a movimentação e pediu que a mulher aguardasse no local, o que não foi atendido. A suspeita deixou a loja sem fazer qualquer pagamento, sendo seguida por uma das colaboradoras, que, inclusive, acionou os seguranças da galeria. Um deles, depois de segui-la, achou a mecha de cabelo largada em uma escada.

Presa em flagrante pelos militares, a mulher também pode responder por porte ilegal de arma branca, pois os militares encontraram durante a busca pessoal uma adaga de 15 centímetros na bolsa dela.

Ainda conforme registrado pela PM, a mulher já tem passagem por furto de outra mecha de cabelo em um salão no Centro da capital.