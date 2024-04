Os furtos no transporte coletivo de Belo Horizonte tiveram redução superior a 40%, segundo aponta levantamento do governo de Minas por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) divulgado nesta quarta-feira (17/4).



Nos três primeiros meses de 2024, a capital registrou 46 ocorrências de roubo. No mesmo período do ano anterior foram 61 casos, o que representa redução de 33,7%. A queda também é verificada nos furtos, com 41% menos registros: de 605 para 355.



Em todo o estado, ainda na comparação dos trimestres, os roubos e furtos caíram 28,8% e 33,7%, respectivamente. Em números absolutos foram 104 ocorrências de roubos no ano passado contra 74 neste ano, dentro do período analisado. Os furtos passaram de 928 ocorrências para 615 nos três primeiros meses do ano.



Importunação sexual



Ainda conforme o levantamento, os casos de importunação sexual no transporte público da capital tiveram queda expressiva: 53,3%. BH teve 15 casos nos três primeiros meses do ano passado e este ano foram sete registros.



De janeiro a março de 2023 foram 46 registros de importunação dentro dos coletivos em Minas. Este ano, no mesmo período, 26 ocorrências foram registradas – uma redução de 43,4%.

Campanha



O governo lançou nesta quarta-feira a campanha intitulada “Emergência MG no Transporte Público”. O objetivo é conscientizar a população sobre o acionamento das forças de segurança em caso de furto, roubo e importunação sexual. Nesse sentido, uma ação foi realizada na Praça Raul Soares nesta manhã.



O serviço de atendimento virtual Emergência MG promove a mobilização integrada das polícias e Corpo de Bombeiros via chat e pode ser acionado por meio do site: www.emergencia.mg.gov.br ou pelo aplicativo do governo de Minas (MG App).