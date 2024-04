A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (17/4) na casa de três homens, com idades entre 21 e 26 anos. Eles são suspeitos de ameaçar as ex-namoradas dizendo a elas que divulgariam imagens íntimas da época do relacionamento. As diligências da polícia aconteceram nos bairros Jardim Leblon, Nossa Senhora de Fátima e União.



Em um dos casos, a delegada Renata Ribeiro, do Departamento Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Família (Defam), explica que uma das adolescentes, de 16 anos, diz ter sido ameaçada, inclusive, com uma arma de fogo pelo ex. As outras duas vítimas têm 17 anos.

De acordo com a delegada, o caso trata-se da chamada 'pornografia de revanche'. “Essas adolescentes, com consentimento, fizeram na ocasião os registros íntimos (fotos). A pornografia de revanche ocorre quando o relacionamento termina, e os ex-namorados ameaçam de divulgar as imagens por problemas na relação e raiva pelo término”, explica Renata.

A polícia ainda não sabe se as fotos das adolescentes chegaram a ser compartilhadas pelos suspeitos e só conseguiu apreender um aparelho celular, que, agora, será periciado. A suposta arma de fogo de um deles não foi localizada.



Além da divulgação das fotos, os suspeitos podem responder criminalmente por ameaça, além de armazenamento ou compartilhamento de imagens de pornografia infanto-juvenil, caso a perícia identifique esse material nos aparelhos, bem como o envio para outros dispositivos. Um deles ainda pode ser responsabilizado por porte de arma de fogo.