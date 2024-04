Nesta quarta-feira (17/4), por volta das 9h, uma cachorra fugiu de uma clínica veterinária, no Bairro Ipiranga, Região Nordeste de Belo Horizonte. O portão do estabelecimento estava aberto, e o animal teria fugido ao se soltar da coleira enquanto os profissionais tentavam tirá-lo do carro, que o transportava para realizar um tratamento de banho.

Um dos veterinários e especialista em captura de animais silvestres, Francisco Pinto, informou que, "quando o motorista estacionou o veículo para descer o animal, que é mais arisco, ela tentou avançar nele, assustando-o". Por causa do susto, o condutor soltou a guia e a cachorra acabou correndo para longe e ele não conseguiu acompanhá-la. No entanto, o estabelecimento afirmou que, no mesmo momento, os funcionários saíram fazendo buscas de carro e a pé, além de providenciarem panfletos para distribuir pela região.

A tutora de Lupita, Olga Campos, conta que a cachorra foi levada para passar por um tratamento de pele, que consistia em um pacote de quatro banhos, sendo um por semana. Essa era a 4ª vez e em todas as outras ela foi transportada no carro da clínica. No entanto, ela alega que o veículo não é adequado para transporte de animais. "É um carro comum que eles tiraram o banco de trás para dar espaço para os animais".

Na terceira vez, Olga conta que Lupita rosnou para o motorista, mas foi levada novamente, sem nenhum problema. "Eu já havia avisado desde a primeira vez aos veterinários de que ela é mais arredia e poderia ter o risco de avançar em alguém, dependendo da situação. Mas eles nunca me relataram nenhum problema, nem me comunicaram a necessidade de realizar os procedimentos de forma diferente, como o uso de focinheira. Além disso, me garantiram que tinham as melhores formas de lidar com qualquer perfil".





Olga destaca que o ocorrido foi às 9h da manhã, e ela foi comunicada só ao meio-dia. "Eles acabaram com as minhas chances de fazer uma busca junto deles aqui na região. A Lupita poderia ter sentido meu cheiro, por exemplo". A tutora afirmou que, ao comunicar com a clínica, foi informado que a escolha de contatá-la mais tarde foi motivada pela tentativa de achar a cachorra por conta própria antes. "Quando eu enviei uma mensagem, por volta das 11h, um tempo depois, a clínica me retornou por ligação, por volta de meio-dia para falar que minha cachorra tinha sumido".

De acordo com o veterinário, logo após o desaparecimento, já estavam todos na rua à procura do animal. "Eu estava em outro local de trabalho. Quando me contaram o que havia acontecido e me passaram o número da tutora, tentei entrar em contato duas vezes por volta das 10h. Nós não comunicamos no momento porque a primeira reação foi a de buscar o animal". Francisco alega que por ter experiência com animais silvestres, a clínica o contatou para passar orientações, depois disso, ele ligou para Olga e se dirigiu à clínica.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local. Olga conta que registrou o boletim de ocorrência na noite desta quarta, que estará disponível em até 48 horas.

Lupita continua desaparecida. Veja abaixo informações de contato, caso ela seja encontrada:

Nome: Lupita - porte médio - 18 Kg

Onde desapareceu: Bairro Ipiranga

Contato dos tutores:

- Leo: (31) 997839601

- Olga: (31) 996551990