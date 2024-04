As fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte durante o fim da tarde e início da noite desta quinta-feira (18/4) colocaram regionais da capital em alerta de risco geológico. O aviso é válido até domingo (21/4).

De acordo com a Defesa Civil, a Regional Noroeste, onde, em apenas quatro horas, choveu mais do que a quantidade total esperada para o mês, está sob forte alerta.

Já as regionais Nordeste, Leste, Centro-Sul, Oeste e Barreiro ficam sob alerta moderado.

Confira o acumulado de chuvas entre as 14h e as 20h desta quinta-feira:

Barreiro: 54,2 (65,9%)

Centro Sul: 51,0 (62,0%)

Leste: 54,8 (66,6%)

Nordeste: 68,4 (83,1%)

Noroeste: 88,6 (107,7%)

Norte: 46,4 (56,4%)

Oeste: 65,6 (79,7%)

Pampulha: 40,0 (48,6%)

Venda Nova: 7,2 (8,7%)

A média histórica é de 82,3 milímetros.

Confira o acumulado de todo o mês até as 20h desta quinta-feira (18/4):

Barreiro: 102,7 (124,8%)

Centro Sul: 145,4 (176,7%)

Leste: 105,4 (128,1%)

Nordeste: 112,8 (137,1%)

Noroeste: 96,4 (117,1%)

Norte: 68,8 (83,6%)

Oeste: 81,2 (98,7%)

Pampulha: 51,2 (62,2%)

Venda Nova: 23,2 (28,2%)

Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Recomendações



Se observar alguns destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para a o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Sinais que podem ocorrer deslizamentos:

Trinca nas paredes

Água empoçando no quintal

Portas e janelas emperrando

Rachaduras no solo

Água minando da base do barranco

Inclinação de poste ou árvores

Muros e paredes estufados

Estalos



Cuidado:

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos

Coloque calha no telhado da sua casa

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água

Não jogue lixo ou entulho na encosta

Não despeje esgoto nos barrancos

Não faça queimadas

Alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.