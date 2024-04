Diversas regiões de Belo Horizonte foram atingidas por chuvas de intensidade extremamente forte, com volume maior que 5mm em 5 min, nessa quinta-feira (18). E a chuva deve continuar nesta sexta-feira (19) na capital mineira.

Segundo a previsão meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu nublado com pancadas de chuvas e possíveis trovoadas.

A temperatura mínima pela manhã foi de 15,7°C, a máxima estimada é de 26°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 50% à tarde.

A chuva deve cessar no sábado (20), quando a previsão é de céu claro durante todo o dia. A mínima é de 15°C e a máxima 27°C, com umidade em torno de 40%.

No domingo (21), as temperaturas máximas e mínimas permanecem as mesmas. A previsão é de céu claro com poucas nuvens.