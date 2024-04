Dizem que nada melhor para curar a dor de uma traição do que 'beber todas'. Por isso, um bar de BH decidiu presentear os cornos com chope grátis. A ideia veio da separação polêmica de Gracyanne Barbosa e Belo, após a musa fitness confirmar que traiu o pagodeiro com seu personal. Mas para ganhar a bebida, é preciso comprovar a traição.

O Bar da Orla fica na Avenida Otacílio Negrão de Lima, na Região da Pampulha. O estabelecimento inclusive usou uma foto do ex-casal para divulgar a promoção. “Cada chifre que o cliente provar é um chope que ele vai tomar por nossa conta em homenagem ao Belo”, diz a publicação.

O post também informa que a promoção vale para esta sexta (19/4) e a próxima terça (23/4). O bar ressalta que só quem provar a traição tem direito ao chope, porém não informa quais são as formas válidas de comprovação. Nos stories, o bar apenas provocou. "Ela te dá chifre, o Bar da Orla te dá chifre", afirma.

Os clientes, no entanto, já se preparam para a bebedeira. "Nossa, eu tenho fotos, vídeos, áudios. Vou beber grátis", comemorou um perfil. "Amanhã eu fico bêbado. Doeu no início, mas estou sentindo a felicidade voltando", garantiu outro. "Meu ex entregando horrores pós término!", agradeceu uma mulher. "Finalmente o corno ganhando alguma coisa sem ser gaia", garantiu um internauta.