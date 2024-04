Uma mulher de 54 anos desmaiou enquanto dirigia pela Avenida José Patrocínio Pontes, no Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul de Belo Horizonte e bateu o carro na tarde desta sexta-feira (19/4).

De acordo com o boletim de ocorrência, ela seguia pela via quando teve um mal súbito e desmaiou no volante. O carro em que ela dirigia, um Corsa, atravessou o canteiro central e só foi parar ao atingir parte da ciclovia no outro lado da pista contrária.



O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados. A vítima teve escoriações leves e foi levada para um hospital na região Central da capital.





O carro teve a parte da frente danificada e ficou preso no meio fio. O irmão da vítima foi até o local e acionou um guincho para fazer a retirada.