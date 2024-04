Uma serpente cascavel (Crotalus durissus) enrolada na calçada deu um grande susto nas pessoas que faziam a caminhada matinal em uma avenida do município de Guaxupé, no Sul de Minas Gerais. O animal foi capturado pelos bombeiros e devolvida ao habitat silvestre.

O encontro com a serpente peçonhenta se deu na manhã de sexta-feira (19/04), na calçada que é muito frequentada por caminhantes na Avenida José Cecílio Ribeiro, Bairro Nova Floresta. O animal chacoalha o guizo que tem na ponta da calda quando se sente ameaçado.

O local é distante do centro da cidade e é cercado por lotes vagos, sendo que o final da avenida dá acesso já à área rural de Guaxupé, o que pode indicar de onde a cobra veio.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) o animal foi avistado pelas pessoas e por sorte os militares puderam ser rapidamente acionados para a capturar, principalmente porque o batalhão fica na mesma avenida. A cascavel foi devolvida ao meio ambiente.

Serpente peçonhenta foi removida da pista de caminhada e lavada para ser solta no meio ambiente Sala de Imprensa/CBMMG

A serpente é uma das de veneno mais mortal do Brasil. Segundo o Instituto Butantã, a cascavel é responsável por 10% dos acidentes com cobras no Brasil. "Ela possui um veneno bastante tóxico (neurotoxinas), atacando os músculos e o sistema nervoso. A picada pode causar a sensação de formigamento ou dor no local, geralmente sem lesão ou inchaço muito evidente. O paciente pode apresentar dificuldade de manter os olhos abertos, visão turva ou dupla, dificuldade de fala, dores musculares generalizadas e urina escura", segundo o Instituto Butantã.

A pessoa picada por cascavel deve procurar atendimento médico o mais rápido possível para que receba o tratamento com o soro antiofídico específico (anticrotálico).