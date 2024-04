Uma pessoa morreu depois de uma batida entre duas motocicletas na Avenida Presidente Antônio Carlos, no Bairro Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte, no início da manhã deste sábado (20/4). Além da vítima, o piloto da segunda moto também ficou ferido. Os dois chegaram a ser encaminhados para o Hospital Odilon Behrens, mas um não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado chegou à corporação por volta das 5h50. O solicitante afirmou que passava pela avenida quando encontrou os dois homens caídos no chão. A dinâmica do acidente não foi informada.

Um deles estava sem capacete, fratura na perna e respiração irregular. Já o segundo estava com o equipamento de proteção, respirando e responsivo. O óbito foi constatado pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Como houve vazamento de combustível na via, foi aplicada serragem como medida preventiva para evitar qualquer risco de explosão. A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil também estiveram no local.