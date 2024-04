Conhece o “efeito cebola”? De manhã, está frio; à tarde, faz calor; e à noite, as baixas temperaturas voltam. O que se pode fazer é colocar camadas de roupas para se proteger, ou tirar para refrescar. O “fenômeno” é causado devido a amplitude térmica, já esperada, durante o Outono. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para a próxima semana é previsto uma variação de até 15ºC ao longo dos dias, com mínima esperada de 14ºC e máxima de 29ºC. Confira a previsão para os próximos dias no fim da matéria.

Na manhã deste sábado (20/4), a capital mineira registrou a menor temperatura do ano, pela terceira vez, Segundo a Defesa Civil, na estação meteorológica, Cercadinho, na Região Oeste da cidade, os termômetros marcaram 15,4º. A marca foi batida devido a um reflexo do fim de uma frente fria que avançou sobre o Sul do país, mas perdeu força ao entrar na Região Sudeste.

Apesar das mínimas registradas, o fim de semana deverá ser de tempo estável em Minas com temperaturas amenas. A possibilidade de chuvas no estado é baixa. Andréa Ramos, meteorologista do Inmet, explica que a tendência, a partir da segunda-feira (22/4), é de estabilidade atmosférica no estado.

“Na terça-feira (23/4), temos previsão do surgimento de uma nova frente fria, mas ela deverá ficar estagnada sobre o Rio Grande do Sul, não afetando Minas Gerais. Apesar disso, os termômetros devem marcar uma grande amplitude térmica, bem característico pela diferença de temperaturas entre as manhãs e as noites”, explica a especialista.

Clima de outono

A mudança no clima já era esperada por especialistas. Heráclio Alves, meteorologista do Inmet, explica que o Outono tem características transitórias. Ou seja, na primeira metade a previsão é de tempo mais parecido com o Verão, dias quentes e úmidos e possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde. Já na segunda parte, as temperaturas começam a cair e a umidade do ar diminui, mas parecido com o inverno.

“Nós começamos a sentir essa transição durante as manhãs. As temperaturas começam a ficar mais amenas, podendo ter ocorrência de nevoeiros em algumas partes. Apesar disso, nessas primeiras semanas, temos uma continuação do Verão”, explica Alves.

Confira as menores temperaturas registradas em Minas neste sábado (20/4):

Monte Verde: 10,5ºC



Caldas: 13,2ºC



Passo Quatro: 13,4ºC



Varginha: 14,4ºC



Maria da Fé: 14,5ºC



Juiz de Fora: 14,6ºC



Florestal: 15,2ºC



Belo Horizonte: 15,4ºC



Oliveira: 15,9ºC



Machado: 16ºC



Ibirité: 16,2ºC

Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Belo Horizonte

Domingo (21/4): Céu claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 27ºC e mínima de 15ºC.

Céu claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 27ºC e mínima de 15ºC. Segunda (22/4): Céu claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 28ºC e mínima de 14ºC.

Céu claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 28ºC e mínima de 14ºC. Terça-feira (23/4): Céu claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 29ºC e mínima de 16ºC.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Minas Gerais