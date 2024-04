Agasalhos vão saindo dos armários com a queda das temperaturas. Manhã de sábado já é a mais fria do ano de 2024 em BH

Belo Horizonte registrou a menor temperatura do ano pela terceira vez em 2024 na manhã deste sábado (20/04), com os termômetros marcando 15,4°C no início da manhã, segundo a Defesa Civil de BH. A marca de 15,4°C foi registrada também nos dias 24 de janeiro e em 8 de abril.



A previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima estimada será de 27°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde, segundo a Defesa Civil de BH.



A temperatura mais fria já registrada em Belo Horizonte ocorreu em 1º de junho de 1979, quando os termômetros marcaram 3,1°C.

De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o mês de julho geralmente tem mais dias com temperaturas mais baixas no ano. É considerado um mês seco e sem chuva, onde as massas de ar frio derrubam as temperaturas em todas as regiões de Minas Gerais.