Belo Horizonte registrou uma sensação térmica de 7,5°C nesta quarta-feira (17). Um aumento de meio grau em relação a terça-feira (16), quando a sensação foi de 7°C.

A medição aconteceu entre 3h e 4h da madrugada, na estação do Cercadinho, no Bairro Buritis, na Região Oeste da cidade. Durante o momento a temperatura era de 17,1°C, afirma a meteorologista Anete Fernandes, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta quarta-feira (17/4), o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas, na parte da tarde na capital mineira.

A temperatura mínima pela manhã em BH foi de 17 °C, e a máxima estimada a tarde é de 29ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40%.

Já no sábado (20), Belo Horizonte pode registrar a menor temperatura do ano, até o momento. A temperatura mínima prevista é de 15ºC. A capital marcou 15,4ºC no dia 8 deste mês.