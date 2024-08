Quem prestou o Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como “Enem dos Concursos”, na manhã deste domingo (18/8), enfrentou um desafio contra o tempo. Embora o número de questões seja menor em comparação a outros concursos, a primeira etapa do exame, aplicada nesta manhã, exige que a redação seja feita no mesmo período, em um total de 2h30.

Em Belo Horizonte, 61.555 candidatos realizaram a prova em instituições como a Universidade Fumec e a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), unidade Coração Eucarístico. Em Minas, o exame atraiu 169.950 pessoas em busca de oportunidades no serviço público.

Com a prova aplicada em dois turnos – pela manhã, das 9h30 às 11h30, e à tarde, das 14h30 às 18h – os candidatos tiveram cinco horas para concluir o exame. Pela manhã, os candidatos responderam questões discursivas e objetivas comum a todos os blocos. À tarde, será a vez das perguntas específicas de cada área. Para os candidatos de nível médio, a prova incluiu apenas a redação no turno da manhã, sem questões dissertativas.

Na saída para o intervalo, na porta da Universidade Fumec, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, o psicólogo Matheus Zocrato, já concursado em Belo Horizonte, avaliou a prova como desafiadora e com questões extensas. “Foi difícil gerenciar o tempo na redação, ser acelerado. Mas consegui lidar bem com o conteúdo, apesar de não ter estudado especificamente para o exame”, disse em entrevista à reportagem do Estado de Minas. Ele busca uma vaga na área de saúde. “Não estava preparado, mas acho que fui bem”, avalia.

Veterana na realização de concursos, a candidata Graziela Mendes, que busca uma vaga para continuar na área de administração pública, onde já atua no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), saiu da prova confiante. “A prova estava razoável; achei que se concentrou mais em interpretação de texto e temas gerais do nosso cotidiano. Não foi tão específica quanto eu esperava”, comentou. Sobre o tema da redação, que questiona como a educação pode ajudar a reduzir desigualdades socioeconômicas, ela disse que o tema foi bastante amplo. “Dava para explorar muita coisa”, avalia.





Outro candidato em busca de uma vaga através do 'Enem dos Concursos' foi o enfermeiro Milton Dias de Souza. Já concursado pelo Estado, ele vê no exame uma oportunidade de alcançar a estabilidade federal. “Estou querendo mudar de área. Quem passar nesse exame tá garantido pelo resto da vida. É um sonho, mas é bem difícil”, afirmou. Ao contrário de Graziela, o enfermeiro achou as questões complexas e específicas. “Quem estudou a Lei de 1988 teve um desempenho melhor. Como eu não estudei, acredito que não me sai bem”, exemplificou.

Em busca de uma vaga na área de comunicação, o freelancer Guilherme Araújo avalia a prova alinhada aos seus estudos e se diz confiante quanto ao resultado. “Minhas expectativas são positivas, mas estou mantendo os pés no chão”, disse em conversa com o Estado de Minas. A divulgação dos resultados finais está prevista para 21 de novembro, mas a divulgação dos cadernos de provas será feita às 20h do mesmo dia da prova.

Na terça-feira (20/8), será feita a divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas e em 10 de setembro será disponibilizada a imagem do cartão-resposta. Em 8 de outubro haverá a divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva, assim como a convocação para o envio de títulos.





O cronograma completo pode ser acessado no site do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos por este link.