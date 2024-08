Crime brutal aconteceu em Pirapora, no Norte de Minas

Quatro adolescentes, com idades entre 16 e 17 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar em Pirapora, no Norte de Minas, sob suspeita de torturar e matar um idoso de 64 anos. As apreensões ocorreram nesta quarta-feira (21/8), segundo a PM. A vítima, que sofria de problemas de saúde mental, foi submetida a agressões brutais e acabou queimada viva pelos jovens.





O caso começou a ser desvendado quando o filho do idoso procurou a polícia para relatar o desaparecimento do pai. Ele encontrou marcas de sangue na casa onde o idoso morava, o que levantou suspeitas de que algo grave havia acontecido.





Durante as diligências, a PM recebeu informações de que os adolescentes estavam exibindo um vídeo em que apareciam torturando o idoso. Com base nessas informações, os policiais localizaram e detiveram os suspeitos.





Segundo o B.O, na conversa com os policiais militares, os adolescentes confessaram que levaram o idoso amarrado até um matagal, onde o torturaram com socos e chutes. Enquanto a vítima agonizava, os menores jogaram álcool sobre seu corpo e atearam fogo, deixando-o para morrer no local.





Os adolescentes alegaram que o crime foi motivado por um suposto abuso cometido pelo idoso contra a irmã de um deles, dentro de um ônibus, na última segunda-feira (19). A vítima teria tocado a menina de forma inapropriada, o que levou os menores a planejar e executar o ato de vingança.





Após as confissões, os policiais encontraram o corpo do idoso no matagal, já em estado de decomposição. Os adolescentes foram levados à delegacia de Polícia Civil, onde o caso será investigado para determinar todos os detalhes e possíveis responsabilizações.