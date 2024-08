Diana Ribeiro de Almeida Oliveira, de 37 anos, foi sepultada nesta quarta-feira (21/8) em um cemitério de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A mulher foi morta a facadas pelo ex-companheiro, Márcio Ribeiro de Souza Oliveira, de 42 anos, na madrugada dessa terça (20/8). Ele foi preso em flagrante pela Polícia Civil (PCMG).

A reportagem do SBT/Alterosa esteve na Delegacia de Homicídios do município, onde a equipe informou que o suspeito confessou os fatos e a motivação do crime. "Eu estava e parei o carro, perguntei se ela queria que eu a acompanhasse até a padaria, ela falou que podia, mas não ia entrar no carro. A faca eu sempre carrego, tem mais de um ano que levo ela no carro", disse Márcio em entrevista à reportagem.

O casal viveu um relacionamento de 21 anos e estava separado há duas semanas, o que teria motivado o crime. Márcio tinha enviado uma mensagem para a filha mais velha e a familiares, confessando a ação, o motivo de ter matado a ex-companheira e dizendo que iria se entregar.

No entanto, ele não se entregou à polícia. Segundo a PCMG, o homem fugiu para um imóvel no Bairro Industrial, em Contagem, também na Grande BH, onde foi encontrado e detido em flagrante.

Ele havia saído de casa há duas semanas, atendendo a um pedido da mulher. Márcio queria reatar o relacionamento, mas a vítima não aceitou. Ele havia dito que a mulher não ficaria com ninguém além dele. "É até que a morte nos separe", disse ele num dos áudios enviados à ex-companheira.

Segundo a reportagem da TV Alterosa, a bermuda usada pelo criminoso foi encontrada na casa dele com manchas de sangue. Já a faca, ele afirmou que a jogou em um mato na cidade e não se lembra onde. A família de Márcio contou que ele já foi motorista de aplicativo, mas foi banido de duas plataformas por ameaçar os passageiros com uma faca.

Na madrugada de terça, o investigado encontrou a vítima indo para o trabalho, momento em que desferiu diversos golpes de faca contra ela. A mulher morreu no local.

No velório, o clima era de muita tristeza e indignação. Um dos primos da vítima, Antônio Marcio, contou que, devido ao relacionamento, há mais de quatro anos não tinha contato com a vítima.

A filha mais velha do casal confirmou as ameaças. "Ele falava que se minha mãe se separasse dele não iria aceitar, que não aceitaria ela com outro homem e se ele visse ela conversando com outro homem iria matá-la", disse a jovem.