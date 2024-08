Dois homens foram presos em uma fábrica de sabão em pó falsificado, que foi desmantelada nesta quarta-feira (21/8) no Bairro Santo Antônio dos Campos, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.





De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os policiais monitoraram o local e abordaram um caminhão suspeito que saía do galpão. Durante a operação, foram detidos o responsável pela fábrica, de 47 anos, e o motorista do veículo, de 60, que transportava a matéria-prima.





No galpão também estavam 17 funcionários, que devem ser convocados posteriormente pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) para prestar esclarecimentos.





Monitoramento

A polícia chegou até o local após uma denúncia anônima. O local estava sendo usado há cerca de um mês para realizar a adulteração do produto. Um balanço inicial divulgado pela PMMG aponta que cerca de 24 toneladas de matéria-prima para falsificação do sabão em pó da marca Omo foram apreendidas. Além disso, a polícia apreendeu 9,8 mil caixas do produto já embalado para comércio e diversas embalagens.





Também foram apreendidos três veículos e uma máquina empilhadeira. A Receita Estadual e a perícia da Polícia Civil também atuaram na ocorrência.