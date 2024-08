Uma jovem de 18 anos foi presa na noite dessa quarta-feira (21/8) acusada de ter, supostamente, ter abusado sexualmente de dois garotos, de 11 e 14 anos. A prisão foi realizada em Cabeceira Grande, Região Noroeste de Minas.

Segundo o Boletim de Ocorrências, as mães dos garotos foram até o quartel da Polícia Militar na cidade para fazer a denúncia. Elas narraram que as vítimas são amigos e que estavam indo na casa de uma amiga que estava doente.

No meio do caminho, eles encontraram com uma jovem, de 18 anos. Ela os ameaçou com uma arma de choque e os levou até um local ermo, onde manteve relação sexual com os dois.

O irmão de uma das vítimas ficou sabendo da história e foi até o local. Lá, encontrou os garotos correndo - como se tivessem fugindo - e a suposta abusadora.

Garota nega abuso

Em conversa com os militares, a jovem negou ter cometido qualquer abuso sexual. Ela disse que o garoto de 14 anos ofereceu dinheiro para ter relações sexuais com uma amiga dela, que rejeitou.

Ela, então, chamou o garoto para ter relações sexuais. Ela não deixou claro, no Boletim de Ocorrências, se receberia pela relação. A criança, de 11 anos, não participou, segundo ela. Ele ficou vigiando para ver se ninguém os encontrava.

Apesar de negar a informação, ela foi presa e levada à delegacia. O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil.