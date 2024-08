A atriz Isis Valverde vai participar da sua primeira produção audiovisual para o exterior. A triz revelou, através das redes sociais, que irá contracenar com o renomado ator Sylvester Stallone e os fãs foram a loucura.

Isis compartilhou no Instagram uma captura de tela do elenco de Alarum e escreveu: "Soon (breve, em português)". Além disso, a trama contará com a participação de outros atores consagrados como Scott Eastwood, Willa Fitzgerald, Mike Colter e D. W. Moffett.

Contudo, ainda não se sabe quando o filme irá estrear. O roteiro é será dirigido por Michael Polish e carregará um enredo cercado de ação e suspense policial. Além disso, vale reforçar que o trailler ainda não foi divulgado.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Mano, ela é muito boa como atriz, principalmente atuando com drama. Vai dar bom". "Fico feliz com uma atriz brasileira sendo vista internacionalmente". "Ela venceu na vida".

Além disso, outros comentaram: "Paraa melhorar, só falta ser par com o Scott". "Merece muito, ótima atriz". "Até que demorou para ela iniciar carreira internacional". "Muito feliz pela nossa diva, ela merece demais".

Esta será a primeira produção internacional de Isis Valverde.