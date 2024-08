RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Justiça do Rio Grande do Sul condenou o humorista Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di, por difamação, injúria e danos morais praticados contra a deputada estadual Luciana Genro (Psol-RS). A sentença saiu na última sexta-feira (23/8) e o participante do BBB 21, da Globo, recebeu a condenação de um ano, um mês e dois dias de detenção em regime aberto pelos crimes.

Os advogados de Nego Di conseguiram converter a penalidade em serviços comunitários e o pagamento de multa de cinco salários mínimos. Ele também terá que pagar R$ 10 mil em indenização à deputada, com juros e correção monetária, por danos morais.





A decisão é da 4ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre e se refere a um vídeo publicado nas redes sociais do humorista, no dia 11 de março de 2020. Nego Di refere-se à deputada como "velha sem vergonha" e "maconheira".





Desde 14 de julho, Nego Di está preso preventivamente em Canoas, no Rio Grande do Sul, por suspeita de estelionato. Segundo a Polícia Civil do Estado, ele é suspeito de movimentar cerca de R$ 5 milhões de clientes que compraram produtos de sua loja que nunca foram entregues.