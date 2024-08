O apresentador Luciano Huck teve que deixar o hotel onde estava às pressas antes da entrevista com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky

O apresentador Luciano Huck teve que deixar o hotel onde estava, na Ucrânia, às pressas antes de entrevistar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O brasileiro foi encaminhado a um abrigo após um ataque aéreo russo.

Em texto publicado no jornal O Globo, nesta terça-feira (27/8), Luciano Huck relatou que não conseguiu dormir na primeira madrugada que passou em Kiev, capital da Ucrânia.

"Os alarmes agudos soaram a partir das 3h. Sirenes nas ruas, alertas no celular, chamados nos alto-falantes do hotel, o alerta veio de todos os lados. Parecia um filme, mas era vida real. Hóspedes e funcionários foram prontamente encaminhados ao abrigo antiaéreo, no subsolo. Camas dobráveis tinham sido improvisadas, lado a lado", disse o apresentador.

"Minha primeira madrugada em Kiev, capital da Ucrânia, foi em claro, à mercê de um dos mais amplos e intensos ataques aéreos que a Rússia lançou desde o começo da guerra. Foram 127 mísseis e 109 drones, a maioria deles tendo como alvo instalações de infraestrutura", acrescentou Huck.

Pela manhã, por volta das 10h, Huck foi autorizado a deixar o abrigo e foi recebido por Zelensky. "Fui à Ucrânia para ouvi-lo e ver de perto o que está acontecendo na terra de 3 dos meus 4 avós, onde estão minhas raízes familiares", pontuou o apresentador.

Segundo Huck, o conteúdo completo da conversa com Zelensky será compartilhado em um documentário na plataforma do Globoplay.

Um dos destaques da entrevista foi sobre a possibilidade do fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Quando questionado por Huck acerca do assunto, o presidente ucraniano disse que tem um plano de paz. "Temos um plano de paz, que pretendo apresentar até novembro. Mas a pergunta que fica é: os russos concordarão?", respondeu Zelenski.