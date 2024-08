O apresentador Fausto Silva negou o convite da "TV Record" na estreia do programa "Domingo Record", apresentado por Rachel Sheherazade, no último domingo (25), na emissora. De acordo com o jornal "Folha de São Paulo", o convite teria sido feito com o intuito de alavancar a audiência.

Caso o comunicador aceitasse, essa seria a segunda vez dele na emissora do Bispo Edir Macedo. Vale lembrar que, no ano passado, Faustão concedeu uma entrevista à 'Venenosa' Fabíola Reipert sobre os seus tratamentos cirúrgicos.

Entretanto, dessa vez, Fausto deu prioridade ao amigo e jornalista, César Filho, o apresentador da concorrência, no SBT. Após assumir o comando da atração "Boa noite, Brasil", no Youtube, o comunicador ficou responsável por convidar famosos para entrevistas que são exibidas aos sábados na emissora.

O bate-papo entre os amigos foi exibido, no último sábado (24). Na conversa com César, Faustão não descartou passar por um terceiro procedimento no rim. "Essa semana tem uma perspectiva de reduzir a diálise para uma vez na semana até parar", contou ele.

E continuou: "Tem duas expectativas: uma é essa que eu ainda estou acreditando na equipe que me atende, mas eu já tenho a possibilidade de operar com um médico curitibano em Miami, eu fiz consulta com ele", detalhou o famoso.

Apresentador concedeu entrevista exclusiva para Cesar Filho e falou também sobre a relação com Silvio Santoshttps://t.co/41ck0piaC1 — SBT Jornalismo (@sbtjornalismo) August 24, 2024