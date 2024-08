Um homem, de 26 anos, foi executado no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (28/8).





Conforme o registro policial, os militares receberam informações de que havia um corpo ensanguentado jogado na Rua Augusta Sacchetto Scalzo, com marcas de perfuração de arma de fogo. No local, os policiais constataram que a vítima foi atingida por um disparo na cabeça e em diversas outras partes do corpo.





A motivação do crime ainda não foi esclarecida. À Polícia Militar, familiares da vítima afirmaram não saberem de desavenças ou uma possível motivação. No entanto, em anonimato, uma testemunha informou que o jovem era usuário de drogas e, constantemente, devia dinheiro a traficantes da região.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito. A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), na capital. Ninguém foi preso.