Um curto-circuito em um ventilador deu início a um incêndio em parte do casarão da Fazenda Boa Esperança, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no último sábado (24/8). O espaço, tombado pelo município em 1989, está na mira de um projeto para torná-lo um museu da cozinha mineira.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado por um funcionário antes da chegada dos militares, que completaram os trabalhos ao executar o rescaldo. As chamas destruíram parte do forro do teto e um ventilador. Uma parede ficou chamuscada.

Futuro museu

Como mostrou o Estado de Minas, havia a expectativa de inaugurar ainda no primeiro semestre deste ano o Museu da Cozinha Mineira no local. A ideia era valorizar a cozinha do estado como patrimônio cultural imaterial. Porém, as obras de restauro ainda não começaram.

O protocolo de intenção de cooperação foi assinado em agosto de 2021 entre a Prefeitura de Santa Luzia, o município e o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG).

“O projeto arquitetônico ainda está em fase de atualização junto à planilha orçamentária e financeira. A pasta informa ainda que está estudando uma parceria público-privada”, informou a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Santa Luzia, no fim de junho, sem dar previsão.

Construído no início do século 20, com as marcas da arquitetura do século 19, o casarão deve se tornar uma referência gastronômica, turística e de negócios, diante da localização privilegiada, próximo aos aeroportos de Confins e Pampulha, e a uma curta distância de Belo Horizonte, o que agregará ainda mais valor patrimonial à região.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Santa Luzia, mas não houve retorno até o fechamento da publicação.