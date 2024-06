Em 05 de julho de 2023, data em que é comemorado o Dia da Gastronomia Mineira, o governo estadual registrou a comida mineira como patrimônio imaterial do estado. Em março de 2024, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult), foi lançado o projeto “Ano da Cozinha Mineira – Clássica e Contemporânea”, colocando no centro das atenções ao longo deste ano a culinária preparada nas Gerais. A expectativa era inaugurar ainda no primeiro semestre deste ano o Museu da Cozinha Mineira, na antiga Fazenda Boa Esperança, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte, que agregaria ainda mais valor, destaque e reconhecimento à cozinha do nosso estado. Mas o projeto está parado.

A Prefeitura de Santa Luzia cedeu o local e deve restaurar a edificação, enquanto o Instituto Periférico, contratado por chamamento público, deve se encarregar da concepção do novo equipamento cultural. O Instituto é a organização social civil sem fins lucrativos que planeja e gera ações criativas e sustentáveis que estimulam o empreendedorismo social por meio da cultura, da educação, do esporte, da tecnologia e do entretenimento.

O Estado de Minas entrou em contato com os órgãos competentes de Santa Luzia - a prefeitura e a Secretaria de Cultura - para saber sobre o andamento do projeto, relevante, não só para o município, mas para todo o estado.

O posicionamento, dado hoje (25/06) veio por meio de fala oficial, via assessoria, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Santa Luzia: "O projeto arquitetônico ainda está em fase de atualização junto à planilha orçamentária e financeira. A pasta informa ainda que estão estudando parceria público-privada".

Sem dar previsão ou os próximos passos do projeto, certo é que o Museu da Cozinha Mineira, depois que sair do papel e se tornar realidade, deve ser uma referência gastronômica, turística e de negócios, diante da localização privilegiada, próximo aos aeroportos de Confins e Pampulha, em uma distância curta de Belo Horizonte, que agregará ainda mais valor patrimonial para a região, além de salvaguarda da cozinha mineira.

Fazeres de Minas

Na época do lançamento da ideia do projeto, destacou-se que o Museu da Cozinha Mineira será um espaço, não só de divulgação e disseminação de conhecimentos sobre a cozinha mineira, mas uma força motriz para implementar políticas públicas, práticas, projetos e programas associados aos saberes e fazeres de Minas Gerais.

A proposta é que o Museu seja composto por acervo da comida mineira, com recursos tecnológicos para que os visitantes possam interagir. A expectativa é de que seja um lugar de encontro para apresentar, aos brasileiros e estrangeiros, tudo que a cozinha representa para Minas.

Com o projeto paralisado, o casarão da Fazenda Boa Esperança, construído no início do século 20, com as marcas da arquitetura do século 19, aguarda por dias melhores.