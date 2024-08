Três homens encapuzados invadiram uma casa e mataram duas pessoas no bairro Fonte Grande, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (29/8).





De acordo com o boletim de ocorrência, os suspeitos bateram no portão da residência e, informando que seriam policiais, entraram no local. Ao encontrarem as vítimas efetuaram 15 disparos.





Os moradores foram atingidos na cabeça e no peito. Eles morreram no local. A perícia da Polícia Civil está na residência e a ocorrência ainda está em andamento. Até a publicação desta matéria, ninguém foi preso.







*Com SBT/Alterosa