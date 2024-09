Belorizontinos amanhecem com o céu coberto de fumaça branca

A capital mineira amanheceu com uma cortina de fumaça nesta segunda-feira (2/9). O mês de setembro começa com tempo seco e temperaturas em elevação em Minas Gerais. Uma intensa massa de ar seco prevalece atuando sobre grande parte do país e gera que os especialistas chamam de névoa seca.

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), essa névoa seca que prevalece em Belo Horizonte é a combinação de fatores como acúmulo de poeira, baixa umidade relativa do ar e o transporte da fumaça dos incêndios.





Conforme Anete Fernandes, meteorologista do INMET, essa névoa seca é comum no inverno, mas está piorando devido a ausência de chuvas e o número de incêndios. A meteorologista afirma que essa névoa seca vai persistir até que ocorra uma chuva significativa. A previsão é que chova na capital mineira apenas na segunda quinzena de setembro.





Essa semana, a previsão é que as temperaturas aumentem e a umidade relativa do ar caia, pois entramos em uma nova onda de calor que atinge todo o estado. Nesta segunda-feira (2/9), a previsão para Belo Horizonte é de céu claro e tempo seco, a temperatura máxima estimada é de 33° e a umidade relativa do ar em torno dos 10% à tarde.





A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta para tempo seco que vai até as 18h da próxima quarta-feira (4/9). As recomendações da Defesa Civil são que a população hidrate-se durante o dia, durma em local arejado e umedecido, evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10h e 17h e, em caso de problemas respiratórios, procure imediatamente um posto de saúde mais próximo.

*Estagiária sob s supervisão do subeditor Humberto Santos