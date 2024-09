Um jovem de 24 anos foi preso neste domingo (1/9) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, sob suspeita de tentar roubar e atirar contra um policial penal, de 37 anos. O caso aconteceu na casa da vítima, localizada no bairro Bom Retiro.





Segundo relato do policial penal ao registro da Polícia Militar (PM), ele e o suspeito trocaram socos e chutes. O jovem, em determinado momento, conseguiu pegar a sua arma de fogo, uma pistola, e teria tentado dar um tiro nele. A arma, porem, estava com a trava de segurança e o policial penal conseguiu imobilizar o jovem. Pouco tempo depois, uma equipe da PM chegou ao local e prendeu o suspeito.





O crime ocorreu, ainda conforme o policial penal, no momento em que ele lavava a calçada, em frente a sua casa. O suspeito, então, o abordou com uma das mãos por baixo da camiseta, simulando estar armado, e determinou que ele entrasse na residência. O policial penal, então, disse que correu para dentro da casa, mas o suspeito pegou uma garrafa de vidro de suco, que estava sob a pia da cozinha, e deu um golpe em sua cabeça.

Em seguida, suspeito e vítima começaram a trocar socos e chutes. O policial penal conta que foi nesse momento da briga que pegou sua arma de fogo, uma pistola que estava em cima da geladeira. No entanto, o suspeito o agarrou pelas costas.





Tentativa de disparo





O policial penal disse que estava com dificuldade de se soltar do jovem, que tentou atirar na barriga dele. Mas, por causa da trava de segurança da arma, o disparo não foi efetuado.





Depois disso, o jovem teria soltado a vítima e se armado com uma faca que estava na pia. No entanto, o policial penal conta que conseguiu deter o jovem e determinar que ele soltasse a faca e se rendesse.





Quando a viatura da PM chegou ao local, o suspeito já estava detido. O policial penal estava com a gola da camiseta rasgada, escoriação no antebraço direito e edema no pé direito. Já o suspeito estava com o olho direito inchado. Eles foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Mirante.