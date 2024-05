Um relatório do Ministério do Trabalho e Emprego aponta que houve negligência das empresas envolvidas no acidente que matou quatro pessoas na construção de um supermercado da rede Verdemar, no Bairro Belvedere, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, em outubro do ano passado. Quatros pessoas morreram e uma ficou ferida depois que um barranco desabou sobre os trabalhadores , deixando-os soterrados.





O documento, de 44 páginas, foi entregue (8/5) para familiares e advogados das vitimas. A conclusão do relatório final de inspeção do trabalho é de que os trabalhadores poderiam se evadido do soterramento com antecedência "se as empresas responsáveis […] tivessem cumprido as normas vigentes”. Ao longo da investigação, foram expedidos 73 autos de infração devido a problemas encontrados no canteiro.





Perigos na obra

O desmoronamento aconteceu no começo da manhã de , quando um barranco desabou em cima dos trabalhadores que faziam uma obra de sustentação na estrutura.





“Nós falamos que estava perigoso, pedimos para colocar os escoramentos e ele [encarregado da obra] não quis colocar. O técnico de segurança sabia disso e ele pediu para eu orar quando fosse trabalhar lá, porque estava muito perigoso”, relata Igor Alves do Vale, o único dos soterrados que sobreviveu. Ele teve uma fratura no fêmur da perna esquerda e precisou passar por cirurgias.





O testemunho do trabalhador corrobora com as informações apuradas no relatório. O documento mostra que, apesar do fato da obra estar regular à época do acidente, foram encontradas pelo Ministério do Trabalho diversas falhas em andaimes, escoras, taludes e outras estruturas da construção.

Havia, por exemplo, escavações sem nenhuma proteção para impedir que o trabalhador caísse. Foram encontrados também andaimes apoiados na divisa com o imóvel vizinho sem qualquer outra estrutura de sustentação e vergalhões expostos, sem proteção ou sinalização.

"Toda a questão da saúde e da segurança foi negligenciada, portanto as empresas são responsáveis”, afirma o superintendente Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, Carlos Alberto Calazans.

Ele explica que este relatório vai servir para discutir com as empresas de construção civil formas de evitar que novas tragédias ocorram. “[Serve] também para resguardar as famílias e dar a elas todo o arcabouço legal para fazer as devidas ações judiciais daqui para frente, que é o que elas esperavam".

Reparação

Uma das pessoas que morreram do desmoronamento foi a engenheira Juliana Angélica Menezes Veloso. Os responsáveis pela investigação estranharam o fato dela estar presente na frente de trabalho no momento do acidente já que ela não era a engenheira responsável pela obra.

Foi descoberto que a trabalhadora era mandada frequentemente para inspecionar os trabalhos na construção, algo que não deveria estar nas suas atribuições.





"É o primeiro documento oficial que confirma todas as impressões que a gente já teve anteriormente. De que não foi um mero acaso, o que aconteceu foi negligência, foi crime", explica Roney Max de Oliveira, advogado da família de Juliana. Segundo ele, já há uma ação judicial pedindo reparações pela morte da engenheira e que está suspensa à espera do laudo do Ministério do Trabalho.





Ainda de acordo com o advogado, o supermercado teria se recusado a resolver a questão extrajudicialmente e alegado não responsabilidade sobre o acidente, que teria acontecido “por um acaso”.

O advogado Floriano Pereira Filho, que representa o sobrevivente Igor Alves e a família de Roberto Mauro da Silva, reforça a versão de que o acidente foi causado por negligência. "O que dói mais é a falta de apoio por parte das empresas. Isso é muito pior, porque não foi uma fatalidade. O laudo comprova que não foi uma fatalidade”, argumenta.





Outro lado

O Estado de Minas entrou em contato com a assessoria do Verdemar, mas até a publicação desta reportagem não obteve respostas.