Bebê morre após dar entrada em hospital com sangramentos no nariz e boca





Um bebê, do sexo masculino, de apenas um mês de vida morreu nessa quarta-feira (4/9), após dar entrada no Hospital Regional José Alencar, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A criança apresentava sangramentos intensos no nariz e boca. Pouco depois de ser atendido, o bebê morreu. A causa da morte ainda não foi esclarecida.

Segundo informações do Boletim de Ocorrências da Polícia Militar (PM), o bebê tinha uma mancha na testa, possivelmente um hematoma ou hemangioma.





A mãe do bebê relatou para a PM que o seu filho não apresentava nenhum problema de saúde e não sofreu nenhum tipo de queda.





A Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Uberaba entrou em contato com o Instituto Médico-Legal (IML) e repassou o ocorrido. Um médico legista vai fazer a necropsia para descobrir a causa morte do bebê.





Relatos dos pais





O pai do bebê relatou ao registro da PM que ficou sabendo do ocorrido quando estava deitado em um colchão, ao lado da cama onde o bebê estava dormindo. Ele conta que acordou assustado com a sua companheira gritando para ele ajudar o filho deles, que estava com os sangramentos na boca e nariz. Em seguida, ele disse que se levantou imediatamente e solicitou ao irmão para levá-los ao hospital.





Já a mãe do bebê disse que pela manhã deslocou até a casa de sua sogra, que fica aos fundos de sua residência e que, ao retornar para sua casa, deparou com seu bebê deitado de lado na cama, apresentando o intenso sangramento. Assim como o seu companheiro, ela disse que, de imediato, o seu cunhado prestou auxílio ao casal e o bebê foi levado ao hospital.