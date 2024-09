Um homem de 41 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil nessa sexta-feira (13/9) em Campanha, no Sul de Minas Gerais, sob suspeita de violência doméstica. Ele é investigado por descumprimento de medida protetiva e violência sexual contra a ex-companheira.

As investigações apontam que, no dia 28 de agosto, o suspeito abordou a vítima em via pública com uma faca na mão, obrigando-a a entrar em seu carro.





Segundo os investigadores, o homem levou a ex-companheira até um imóvel abandonado na zona rural, onde a obrigou a manter relações sexuais e ainda filmou o ato com seu celular.

Já havia uma medida protetiva de urgência em favor da vítima contra o ex-companheiro. Após o sequestro, o homem voltou a procurar a vítima e ameaçou matá-la, alegando ter comprado um revólver.





Foi com base nessas informações que a Polícia Civil requisitou a prisão preventiva do suspeito. O celular do homem, contendo as gravações do estupro, foi apreendido, assim como documentos pessoais da vítima.

O suspeito foi levado para o sistema prisional após prestar depoimento na delegacia.

Alerta

A Polícia Civil orienta que todo caso de violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser denunciado. O registro pode ser feito diretamente em uma unidade policial, pelo Disque 180 ou 181, e também pela Delegacia Virtual (https://delegaciavirtual.sids.mg.gov.br/sxgn/) em casos de ameaça, vias de fato, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.

O manual sobre violência doméstica, elaborado pela Polícia Civil, pode ser acessado pelo endereço https://www.policiacivil.mg.gov.br/site-pc/pagina/servico-cartilhas-pcmg.