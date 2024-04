No último domingo (14), o Fantástico entrevistou a escritora Roseane Murray, que foi atacada por três pitbulls em Saquarema (RJ). O caso aconteceu há quase duas semanas, no dia cinco de abril. Outro incidente também chocou. O tutor de um cachorro da raça pitbull morreu na manhã de ontem (14) ao ser atacado pelo cão no quintal de casa, em Mogi Mirim (SP). O homem, de 30 anos, tinha epilepsia, tomava remédio controlado e estava tendo uma convulsão no momento em que foi atacado.

Os ataques de cães são eventos preocupantes que podem ocorrer inesperadamente, deixando tanto pessoas quanto animais em situações de perigo. No entanto, é importante lembrar, que não é só essa raça de cachorro em específico que pode atacar, sendo que, o comportamento agressivo em cães pode ser influenciado por uma série de fatores, incluindo genética, ambiente, treinamento e socialização.

"Qualquer cão, independentemente da raça, pode exibir comportamento agressivo se não for devidamente treinado, socializado ou se estiver sujeito a condições inadequadas de criação. Tantos cães de porte grande ou porte pequeno, podem apresentar comportamento agressivo se não forem criados e tratados adequadamente”, pontua o comportamentalista animal Wagner Brandão.

Sendo assim, veja cinco dicas importantes do comportamentalista para evitar um ataque de cachorro.

1 - Manter a calma e evitar movimentos bruscos

Em uma situação de encontro com um cão desconhecido, é fundamental manter a calma e evitar movimentos bruscos que possam assustar ou provocar o animal. “Manter uma postura tranquila pode ajudar a reduzir a agitação do cão e evitar um possível ataque. Muito provavelmente o cachorro vai te cheirar, espere ele se afastar aos poucos” comenta o comportamentalista.



2 - Nunca faça contato visual

Por mais que seja difícil em uma situação dessas, os cães se sentem desafiados quando são encarados olho a olho. “Olhe para cima, para o lado, mas evite ao máximo o contato visual direto, isso pode desafiar o animal e levar ao ataque.” explica Wagner.

3 - Respeite o espaço do cão

Todo cão tem seu próprio espaço pessoal e limites de conforto. "Não se aproxime abruptamente de um cão desconhecido e nunca tente tocá-lo sem a permissão do proprietário", alerta. Respeite os sinais de linguagem corporal do cão, como rosnados, orelhas para trás ou pelos eriçados, que indicam desconforto ou agressão.



4 - Não perturbe cães enquanto comem ou dormem

Evite perturbar cães enquanto estão comendo, mastigando um brinquedo ou dormindo, pois isso pode aumentar a probabilidade de agressão.

5 - Evite interações com cães soltos

Se encontrar um cão solto sem supervisão, evite interagir com ele e notifique as autoridades locais ou os serviços de controle de animais sobre o cão solto.

“Seguir essas dicas pode ajudar a reduzir o risco de ataques de cães e promover interações seguras e respeitosas entre humanos e animais”, recomenda Wagner.