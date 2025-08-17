Jogador é morto durante partida de futebol amador em Ribeirão das Neves

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Um jogador de futebol amador de 32 anos foi assassinado durante uma partida na manhã deste domingo (17/8), em Ribeirão das Neves, na Grande BH, enquanto estava no banco de reservas. O crime aconteceu no Bairro Santa Margarida, na Região de Justinópolis. Até o momento, nenhum dos envolvidos foi preso.

O homicídio ocorreu numa partida da 1ª divisão da liga de futebol amador da cidade, entre os times Unidos da Vila, no qual a vítima atuava, e Sparta. Conforme uma testemunha relatou à Polícia Militar, a partida seguia até que dois homens entraram no campo armados com pistolas e atiraram na vítima.

A perícia da Polícia Civil encontrou 23 cápsulas de munição 9mm que teriam sido atiradas pelos suspeitos, mas não precisou quantas atingiram a vítima, baleada nas costas.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência encontraram a vítima sem sinais vitais. Em contato com a esposa do jogador, ela relatou que estava no campo no momento que o crime aconteceu, mas não conseguiu permanecer devido ao nervosismo.

Ainda, a companheira disse que não sabia de nenhuma briga ou ameaça envolvendo o marido. Segundo a PM, não consta nenhum histórico negativo da vítima no sistema policial.

No campo não há câmeras de segurança, que poderiam ter registrado o homicídio, mas policiais encontraram imagens pela rua que mostram um Ford Ka entrando no campo de marcha ré e fugindo logo após o crime.

Até o momento, nenhum dos dois envolvidos no homicídio foram identificados. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios de Ribeirão das Neves.

