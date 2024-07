O músico Amon Lima,de 47 anos, que é irmão do cantor Lucas Lima, compartilhou nas redes sociais a situação caótica que está enfrentando no aeroporto devido ao apagão cibernético global, que afetou as atividades de transporte e telecomunicações nesta sexta-feira (19/7). Ele está tentando embarcar no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, com destino ao Espírito Santo.

Devido à falha geral no sistema, os cartões de embarque estão sendo preenchidos manualmente. "Pronto para embarcar, mas hoje está difícil. O sistema caiu e nada está funcionando", relatou ele, mostrando uma folha com seus dados escritos à mão. "Estamos usando cartões de papel e o processo de embarque está levando cerca de duas horas", acrescentou.





Tranquilizando os fãs, ele assegura que o show agendado continua confirmado. "Estamos a caminho de Vitória, e o show está mantido. Nos vemos lá", afirmou. Ele e o grupo Família Lima irão se apresentar no Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins, no Espírito Santo.

Em comunicado, a companhia aérea Azul informou que voos operados pela empresa podem sofrer "atrasos pontuais" devido a "intermitência no serviço global do sistema de gestão de reservas". Ainda segundo a empresa, "a recomendação é que os clientes que possuem voo hoje e ainda não realizaram o check-in cheguem ao aeroporto mais cedo e dirijam-se ao balcão de atendimento da companhia. A Azul lamenta eventuais transtornos causados aos clientes".





Apagão global

Bancos e companhias aéreas de todo o mundo estão sofrendo com um apagão global de tecnologia nesta sexta depois que uma pane cibernética atingiu as redes da CrowdStrike e da Microsoft. O problema está relacionado ao software de segurança cibernética "Falcon", desenvolvido pela CrowdStrike para proteger sistemas operacionais como o Windows contra ataques cibernéticos.

Uma atualização do Falcon é apontada como a causa do apagão geral. De acordo com o CEO da CrowdStrike, George Kurtz, a interrupção nos serviços ocorreu devido a uma atualização no sistema que provocou a falha no Windows. Kurtz divulgou a informação em sua conta na rede social X (antigo Twitter).

“Este não é um incidente de segurança ou um ataque cibernético. O problema foi identificado e a operação para consertar já está em andamento”, garantiu Kurtz, que disse ainda que os canais oficiais de comunicação da empresa estão à disposição dos clientes. O problema, segundo a CrowdStrike, foi identificado e corrigido.