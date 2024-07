Voos com destino e partida do Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, registraram atrasos na manhã desta sexta-feira (19/7). Os registros acontecem em meio a um apagão cibernético global que está gerando instabilidades em voos, bancos e televisões de todo o planeta nas últimas horas. Todos os voos são da companhia aérea Azul, que ainda não sabe dimensionar a quantidade de voos que foram e podem ser impactados.

Os atrasos acontecem pois o apagão no serviço global de tecnologia da informação impacta diretamente o sistema de reservas e operação na aviação mundial. O Aeroporto de Confins informou que não enfrenta problemas nos próprios sistemas, mas algumas companhias aéreas podem registrar atrasos. A orientação é acompanhar o painel de embarque e desembarque.

De acordo com a Azul, alguns voos da companhia podem sofrer atrasos pontuais. Para quem tem algum voo programado, mas ainda não realizou o check-in, a Azul indicou que os passageiros cheguem mais cedo e dirijam-se ao balcão de atendimento da companhia.

Impacto Global

Um apagão de tecnologia está provocando problemas em diversas partes do mundo, afetando bancos, empresas de mídia, aeroportos e até mesmo serviços de emergência. A Crowdstrike, uma empresa de segurança on-line fundada em 2011, é apontada como responsável pela falha. De acordo com ela, o problema foi causado em razão de um defeito em uma atualização do sistema. A pane fez com que o Windows travasse e exibisse uma tela azul, impactando aplicativos como Microsoft Teams, PowerBI e Fabric, que começaram a apresentar instabilidade. O problema afeta apenas o sistema operacional da Microsoft.

A Crowdstrike tem o objetivo de proteger algumas das maiores empresas do mundo de ataques cibernéticos e esclareceu que o apagão não tem relação com um ataque hacker.

"A Crowdstrike está ativamente trabalhando com clientes impactados por um defeito encontrado em uma atualização de conteúdo para servidores Windows. Servidores Mac e Linux não foram impactados. Este não é um incidente de segurança ou ataque cibernético", afirma a nota.

"O problema foi identificado, isolado e um conserto está sendo feito. Encaminhamos os clientes ao portal de suporte para as mais recentes atualizações e vamos continuar oferecendo atualizações completas e contínuas em nosso site."

"Nós também recomendamos que as organizações se certifiquem de que estão se comunicando com representantes da Crowdstrike através de canais oficiais. Nossa equipe está totalmente mobilizada para assegurar a segurança e estabilidade de clientes da Crowdstrike."

A Microsoft também emitiu uma declaração, através de seu porta-voz: "Estamos cientes de um problema afetando aparelhos Windows devido a uma atualização de uma plataforma de software terceirizada. Nós avisamos que uma solução está por vir".