Corrida Bob Esponja promete reunir corredores de várias idades na Pampulha

A capital mineira vai receber um evento esportivo para lá de divertido no dia 15 de junho. A Corrida Bob Esponja será realizada na Praça Nova, na Pampulha, em Belo Horizonte, e promete reunir atletas de todas as idades com provas temáticas inspiradas no universo do personagem da TV.

Realizado pela TBH Esportes e homologado pela Federação Mineira de Atletismo (FMA), o evento será mantido mesmo em caso de chuva, com largadas e chegadas concentradas na praça.

As modalidades disponíveis são corrida de 10 km, corrida de 5 km, caminhada de 2 km e Corrida Kids, voltada para crianças nascidas entre 2012 e 2021, com distâncias entre 50 e 400 metros. Todas as atividades serão iniciadas em ondas, com horários escalonados para garantir fluidez e segurança aos participantes.

A arena será aberta às 6h30. A largada da prova de 10 km está marcada para 7h, seguida por uma sessão de alongamento coletivo às 7h50. A corrida de 5 km tem início às 8h. Às 9h30, será a vez da caminhada e das provas infantis. A cerimônia de premiação começa às 11h, e o encerramento está previsto para 11h30. A organização alerta que os horários podem sofrer alterações por motivos técnicos e orienta o público a acompanhar os avisos sonoros no local do evento.

Inscrições e kits



As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial ou em pontos presenciais que ainda serão divulgados. Os valores variam conforme o lote e o tipo de kit escolhido:

Kit Bob Esponja e Kit Patrick:

1º Lote: R$ 105,00 (até 16/04/2025)



2º Lote: R$ 115,00 (até 30/04/2025)



3º Lote: R$ 125,00 (até 20/05/2025)



4º Lote: R$ 135,00 (até 14/06/2025 ou enquanto houver vagas)

Kit Melhores Amigos (Bob Esponja + Patrick):

1º Lote: R$ 210,00 (até 16/04/2025)



2º Lote: R$ 230,00 (até 30/04/2025)



3º Lote: R$ 250,00 (até 20/05/2025)



4º Lote: R$ 270,00 (até 14/06/2025 ou enquanto houver vagas)

Desconto para idosos



Atletas com 60 anos ou mais têm direito a 50% de desconto na inscrição. Para garantir o benefício, é necessário enviar os dados pessoais e uma cópia digitalizada de um documento com foto (RG ou CNH) para o e-mail idoso@tbhesportes.com.br

Mais informações, regulamento completo e os mapas dos percursos estão disponíveis no site oficial do evento e no Instagram da TBH Esportes.