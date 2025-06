BH: São João toma conta do Santa Tereza, com arraiá gratuito

Neste fim de semana, o bairro Santa Tereza, na Região Leste de BH, vai entrar em ritmo de festa com a edição 2025 do Arraiá de Santê, que promete dois dias de muita música, comida e animação para todas as idades. O evento acontece na sexta-feira (27/6), a partir das 17h, e no sábado (28/6), mais cedo, a partir das 12h, com entrada gratuita, na Praça Duque de Caxias.

A decoração de festa junina já começa a colorir a praça, que será transformada em um verdadeiro arraial, com bandeirolas, luzes e o cheirinho das barraquinhas que irão oferecer uma série de propostas gastronômicas. Entre as opções, o público encontrará tropeiro, espetinho, milho verde, pamonha, canjica, caldos diversos, pé de moleque, maçã do amor, churrasco grego, paella mineira, torresmo, acarajé, crepes, sanduíches de pernil e uma variedade de doces e bolos.

A programação musical promete animar o público nos dois dias. Confira a seguir:

Sexta-feira, dia 27/6

Betão Show

Legião Urbana Cover

Banda Ponto 80 Reprodução/Victor Coelho

Sábado, dia 28/6

Grupo Putzgrilla

Marcelo Liverpool

Quadrilha Junina

Banda Ponto 80

A organização reforça que o evento é inteiramente gratuito.



