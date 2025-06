São João bilionário e creators movimentam a economia do NE

O mês de junho chegou e, com ele, a temporada das festas juninas, uma das maiores tradições populares do Brasil. Além de celebrar a fé e a cultura, o São João movimenta anualmente uma economia robusta, principalmente no Nordeste. Para 2025, a expectativa é que as festas injetem um total de R$ 1,72 bilhão na economia local de cidades-chave: R$ 700 milhões em Caruaru (PE), R$ 700 milhões em Campina Grande (PB) - que disputam o título de maior São João do mundo - e R$ 320 milhões em Petrolina (PE), conforme levantamentos das respectivas regiões. Essa movimentação econômica se dá, principalmente, pelo fomento ao turismo e ao consumo, configurando um potencial de negócios expressivo.

As festas juninas têm se firmado como grandes motores do turismo interno. Em Campina Grande, por exemplo, a expectativa é receber mais de 2,8 milhões de visitantes. Já em Caruaru, a "Capital do Forró", a estimativa é de 3,5 milhões de pessoas. Em Petrolina, no sertão pernambucano, espera-se cerca de um milhão de pessoas.

Essas festividades representam uma significativa expressão da cultura popular brasileira, e essa autenticidade se tornou um ativo valioso para o mercado. É nesse cenário de tradição, volume de público e expressiva movimentação econômica que o mercado de influência se torna um catalisador poderoso para marcas. Para Igor Beltrão, diretor artístico da Viraliza Entretenimento, agência de marketing de influência com ampla atuação no Nordeste e presença nacional, a conexão dos grandes nomes com a autenticidade da festa é a chave. "São João é uma festa de pertencimento, nossos grandes influenciadores, como Alvaro Xaro (@alvxaro), Leuriscleia (@leuriscleia) e Gabô (@gabopantaleao), atuam de forma totalmente estratégica e com humor com colorido local, usam mais do que sotaques, geram ações que trazem resultados concretos e engajamento das marcas", explica o diretor da Viraliza.

O papel dos grandes influenciadores no São João é o de amplificar a mensagem e a experiência da festa, transformando-as em oportunidades de negócio. "A principal tendência é que os grandes criadores de conteúdo consigam traduzir a essência do São João, atraindo olhares de todo o país para essa celebração genuína", explica Beltrão. Isso permite que a cultura nordestina ganhe projeção e incentive o turismo e o consumo em larga escala. O foco está em um conteúdo imersivo e sensorial. Seja destacando as comidas típicas, a decoração vibrante ou as festas grandiosas, o visual e a emoção são transmitidos, potencializando o apelo comercial. O humor, marca registrada de muitos talentos nordestinos, é fator-chave para gerar engajamento.

As rivalidades saudáveis entre cidades, como Caruaru e Campina Grande, se transformam em um prato cheio para gerar interação on-line e dados de engajamento para as marcas. A integração entre o digital e as festas presenciais é outro ponto explorado. Marcas que apoiam influenciadores se beneficiam de uma visibilidade que se estende para além dos arraiais, alcançando consumidores em todo o país através de lives e publicações. "É uma forma de convidar o Brasil inteiro para o São João, mesmo que virtualmente, e isso impulsiona o consumo de produtos e serviços ligados à celebração", diz Beltrão, destacando o alcance e a conversão gerados por essa estratégia.

O São João, reconhecido oficialmente como manifestação da cultura nacional pela Lei nº 14.555/2023, ganhou ainda mais visibilidade em 2025 com a campanha "Conheça o Brasil: Junino", promovida pelo Ministério do Turismo. Para Igor Beltrão, essa iniciativa governamental valida ainda mais o mercado e o trabalho dos influenciadores no cenário econômico. "É um reforço importante para o mercado, mostrando que o São João é um patrimônio que gera valor econômico e cultural, e os grandes influenciadores são parceiros essenciais para amplificar essa mensagem e atrair investimentos estratégicos", finaliza.

As festas juninas consolidam-se como um fenômeno que une tradição e inovação. O mercado de influência, através de seus grandes nomes, amadurece, buscando conexões profundas e autênticas com o público, impulsionando os resultados financeiros das marcas.



