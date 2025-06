Festa Junina anima Praça JK no próximo sábado (28/6)

No próximo sábado (28/6), a Praça JK, no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, será palco de uma celebração que une tradição e elegância: o Arraiá de Inverno. Com muita música e comidas típicas, o evento gratuito promete agradar toda a família - inclusive os pets.

A programação começa às 14h e traz uma variedade musical, com destaque para o sertanejo de Rick & Nogueira, o forró do Trio Virgulino e o show autoral do cantor Índio, que mistura brasilidades e regionalismo. Nos intervalos, o som fica por conta do DJ DH, garantindo o ritmo animado durante toda a tarde e noite.

Além da música, o que não pode faltar em uma boa festa junina são as delícias gastronômicas, que estarão presentes em abundância. Espetinhos, caldos quentes, milho verde, canjica, pastéis, pipoca, cachorro quente, doces típicos e até fondue compõem o cardápio. As bebidas também ganham atenção especial, com chopes artesanais da Krug Bier, vinhos da Adega Super Nosso, drinks, refrigerantes e sucos.

A Praça JK será totalmente decorada com bandeirolas e elementos típicos, criando um cenário criativo para fotos e para entrar no clima junino com um toque de inverno. A comemoração também é pet friendly, permitindo que os visitantes levem seus animais de estimação para curtir a festa juntos.

Serviço

Evento: Arraiá de Inverno

Local: Praça JK - Sion

Data: Sábado(28/6)

Horário: A partir das 14h

Entrada gratuita

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata