Nos dias 28, 29 e 30 de junho, o Palácio da Liberdade recebe o Arraiá da Liberdade 2025, com entrada gratuita. A festa junina promovida pelo Governo de Minas e Cemig reúne shows de Tutu com Tacacá, Pisa na Fulô e Izabella Brant, além de apresentações de quadrilhas profissionais como Milho Verde, Sangê de Minas, Tradição Mineira entre outras. A programação inclui ainda barraquinhas típicas, oficinas e exposições.

Cinema ao ar livre

Belo Horizonte se prepara para viver noites inesquecíveis durante o inverno de 2025. De 26 de junho a 27 de julho, de quinta a domingo, o Espaço 356 será palco do Cineart Open Air, o primeiro evento de cinema ao ar livre com conceito premium realizado em Minas Gerais. Promovido pela Rede Cineart, o evento vai transformar as noites mais frias em experiências exclusivas, combinando arte, lifestyle, gastronomia e música. O projeto conta com tela gigante de 11m x 6m, com projeção Barco 2K e som Dolby Digital 5.1, garantindo alta definição e uma experiência audiovisual impecável. Cadeiras “estilo praia" e pufes para oferecer conforto máximo e liberdade ao público. E para se proteger do frio, os tradicionais aquecedores e um detalhe especial: serão disponibilizadas mantas personalizadas, perfeitas para criar um clima ainda mais aconchegante. Capacidade limitada a 100 pessoas por sessão. Os ingressos para o Cineart Open Air estarão disponíveis em breve para venda no site oficial da Cineart. Horários a partir das 18h.

Para receber bem

Com a chegada das férias de julho e o aumento da procura de brasileiros por destinos na América Latina, o Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em Lima, abre dois espaços para atender melhor os turistas brasileiros: o lounge VIP The Club LIM e a inovadora estação de descanso e relaxamento Sleepover (primeiro espaço desse tipo em um aeroporto da América do Sul), lançados pela Airport Dimensions, empresa do Grupo Collinson. De acordo com dados da ForwardKeys, o número de brasileiros viajando para países da América do Sul cresceu cerca de 24% em 2024, com Peru e Colômbia entre os destinos de maior crescimento. O novo terminal de Lima deve receber mais de 23 milhões de passageiros em 2025, com um número cada vez maior de brasileiros.

Horários fora da curva

Em um cenário cada vez mais voltado à experiência e menos à rotina, alguns restaurantes de Belo Horizonte têm feito do horário de funcionamento uma extensão do próprio conceito. Nada de abrir todos os dias para almoço e jantar. Cozinhas autorais e operações de menor escala têm preferido desenhar seus próprios horários. É o caso da Cozinha Santo Antônio, que funcionava exclusivamente no almoço de terça a domingo e passou a abrir também às quintas e sextas-feiras à noite. Na Casa da Agnes, o almoço vai de terça a sábado. À noite, a casa só abre em datas especiais, como nas noites com chefs convidados.A Righi Gastronomia abre ao público apenas uma vez por semana, nas noites de quinta-feira, com menu degustação que muda a cada edição. A Albertina, que funciona de quarta a sábado, tem apostado em formatos alternativos. Recentemente, testou brunchs aos domingos com chefs convidados e passou a abrir eventualmente à noite com a Faixa Bono’z, sua versão dedicada às pizzas de fermentação longa.

Por aí...

Notícia boa para a moda mineira: o projeto das APLs (aglomerações de empresas em um mesmo território) envolvendo 35 cidades, região metropolitana de BH e Sete Lagoas, foi totalmente repaginado. O foco agora será na capacitação das empresas, na busca da inovação, geração de negócios e estimulo à competitividade. Além do vestuário, entram gemas, joias, bolsas e calçados. Reajustes foram sugeridos por várias entidades da área. O setor tem quase um milhão de empreendedores em Minas. As informações são do CDL/BH, cujo presidente, Marcelo de Souza e Silva, destacou a relevância do segmento na nossa economia.

Com uma mensagem emocionada, a poetisa Adélia Prado agradeceu presente que recebeu da Associação Cultural de Santa Luzia: uma imagem da padroeira da cidade. Ela nasceu na mesma data consagrada à santa, dia 13 de dezembro. A peça é uma réplica da imagem barroca existente no santuário, valorizada por belíssimo trabalho artesanal feito por Bete Teixeira e enviada pelo presidente da entidade, Adalberto Mateus. E o mimo abençoado chegou em momento especial, quando vai comemorar 90 anos.

As ‘barriguinhas de cerveja’ dos marmanjos viraram moda, suas curvinhas ganharam pitada sexy e conquistaram a preferência das mulheres. Pesquisa americana mostrou isso, ressaltando que as parceiras se sentem muito inseguras com homens de corpos perfeitos e sarados ao seu lado. No Brasil, eles são preferência de 34% delas. Perfeição demais, cansa.

Os fashionistas estão eufóricos com o anúncio de que o filme ‘O Diabo Veste Prada’ terá nova versão. Dizem que seria apenas um novo capítulo, embora com tudo renovado. Mas a pergunta crucial que não quer se calar é a seguinte: vão manter a personagem da editora de uma revista de moda cuja influência (na vida real) caiu muito nos últimos anos ou a substituirão por uma ascendente influenciadora fashion das redes sociais?

O agro mineiro teve muito a comemorar nessa semana. A saber: além do resultado de pesquisas indicar diminuição da percepção de que a atividade destrói o meio ambiente (caiu de 22% para 16% da população), teve a confirmação do aumento de produtividade na produção de leite em 20% e no café cerca de 28%. Tudo isso, fruto de uma gestão mais moderna nas nossas fazendas.

O Campeonato Mundial de Clubes da FIFA, em curso nos EUA, mostrou que esse esporte vai adquirindo o ‘sotaque’ norte-americano. Além de priorizar os lucros (só os direitos de transmissão na TV romperam o US$1 bilhão), a apresentação dos jogadores foi no estilo Las Vegas: música alta, luzes piscando, letreiros em neon e entrada individual dos jogadores no gramado anunciada aos quatro ventos.

E, por falar no assunto, a força feminina no nosso futebol aumenta seu poder e vai além do gramado. A saber: um movimento entre os desportistas começa a ser feito para viabilizar a candidatura da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, na disputa pelo comando da CBF – Confederação Brasileira de Futebol. O sucesso do seu clube em campo e na gestão e as confusões na confederação nos últimos tempos pavimentam seu caminho.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.