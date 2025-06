Morre Ildeu Bretas, fundador da rede de supermercados Bretas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O fundador da rede de supermercados Bretas, Ildeu Bretas de Assis, morreu na noite dessa quarta-feira (25/6), aos 95 anos. O empresário e ex-prefeito de Santa Maria de Itabira, na Região Central de Minas Gerais, será velado na cidade nesta quinta-feira (26/6).

O empresário teve falência múltipla de órgãos e morreu em casa. Ele deixa a esposa, Dona Ivone, aos 92 anos, oito filhos, onze netos e seis bisnetos.

O velório é realizado na Rua José Belizário Guerra Viana, no Centro de Santa Maria de Itabira. A missa de corpo presente está marcada para às 15h, na Igreja Matriz, e o sepultamento será às 16h, no Cemitério Municipal.

Aos 24 anos, Ildeu fundou a Rede Bretas, que se tornaria uma das maiores no ramo de supermercados do Brasil. Além da carreira empresarial de sucesso, se dedicou à ação social, sempre ao lado da esposa, com quem foi casado por mais de 70 anos.

Ildeu nasceu em Santa Maria de Itabira, onde foi prefeito por duas vezes, de 1959 a 1962 e, posteriormente, de 1973 a 1976, e responsável por grandes obras na cidade. A Associação Mineira de Supermercados (Amis) lamentou a morte do empresário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Ildeu Bretas de Assis deixa enorme legado familiar e empresarial como patriarca da família fundadora do Irmãos Bretas, Filhos e Cia., grupo supermercadista vendido em 2010 ao Cencosud. Neste momento de muita dor e de grande perda, a diretoria da Amis se solidariza e presta as condolências a todos os familiares e amigos”, diz a nota.