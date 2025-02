Supermercados BH compra lojas do Bretas em Minas Gerais

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

A rede Supermercados BH acaba de adquirir a operação da concorrente Bretas em Minas Gerais. O anúncio da negociação, que envolve cerca de R$ 716 milhões, foi feito nessa sexta-feira (7/2) pelo grupo chileno Cencosud, multinacional proprietária da marca Bretas desde 2010. A aquisição inclui 54 unidades da rede, oito postos de combustíveis, um centro de distribuição, além de equipamentos, estoques e outras instalações da empresa.

Em Goiás, onde o Bretas possui 26 lojas, a operação continuará sob o comando da Cencosud, que também atua no modelo de atacarejo em São Paulo e outras regiões.

Mesmo com a notícia, ainda não está claro se a rede Bretas em Minas mudará para a bandeira Supermercados BH ou se o nome original será mantido.

Em 2024, o Supermercados BH já havia aberto 18 novas lojas no estado, com foco principalmente no interior de Minas, em municípios como Rio Casca e Uberlândia.

Para ser validada, a negociação ainda precisará ser analisada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), que pode aprovar ou não o acordo, com base em critérios como a garantia da livre concorrência, evitando práticas de monopólio. A avaliação é comum em transações vultosas como essa, envolvendo empresas do mesmo segmento — cabe ao conselho verificar se não prejudicam o equilíbrio do mercado.

Com a compra, a rede Supermercados BH, detentora do maior faturamento do ramo no estado, amplia sua presença. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o volume de negócios em 2023 foi de R$ 17 bilhões, o que faz o grupo o quinto maior supermercadista do país. No ano passado, esse número aumentou para R$ 17,4 bilhões.

Na liderança no Brasil entre os supermercados com maiores volumes de negócios está o gigante Carrefour, que registrou R$ 115,45 bilhões de faturamento em 2023.

"Esta operação única nos permitirá concentrar nossos esforços e recursos nos mercados brasileiros onde vemos melhores oportunidades de crescimento e lucratividade", declarou Rodrigo Larrain, CEO da Cencosud, sobre a negociação.

