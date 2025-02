Gasolina é vendida por até R$ 6,79 em Belo Horizonte

Nos últimos dois dias, o preço médio do litro dos combustíveis tiveram aumentos significativos em Belo Horizonte: R$ 0,30 no caso da gasolina, R$ 0,32 para o diesel S10 e R$ 0,10 no etanol. Os valores foram apurados em pesquisa divulgada nesta segunda-feira (3/2) pelo site Mercado Mineiro, em parceria com o aplicativo comOferta.com.

A variação já é reflexo da elevação do ICMS, de R$ 0,10 por litro da gasolina e R$ 0,06 por litro do diesel, além do reajuste do preço do diesel pela Petrobras para os distribuidores de combustível (de R$ 0,22 por litro ou 6,29% aos distribuidores). Apesar de ter sido reajustado, a composição de preço do etanol não sofreu nenhum aumento.

Os maiores preços apurados entre os 199 postos de combustível de Belo Horizonte consultados na pesquisa do Mercado Mineiro foi de R$ 6,79 para a gasolina comum, R$ 4,99 para o etanol e R$ 6,69 para o diesel S10.

Como o estudo começou a ser feito na última terça-feira (28/1), alguns valores foram “contaminados” pelos reajustes que passaram a ser aplicados no sábado (1/2). Por este motivo, os menores valores apurados pelo Mercado Mineiro certamente não estão sendo praticados nesta semana. Da mesma forma, o preço médio dos combustíveis também foi comprometido pelo aumento generalizado aplicado ao longo do fim de semana.

“Mesmo sabendo do aumento de preços do ICMS que ia ocorrer no dia 1º de fevereiro da gasolina e diesel e após o anúncio do aumento do preço do diesel pela Petrobras, realizamos o levantamento para pegar os preços antes e depois do aumento”, justificou Feliciano Abreu, do Mercado Mineiro, anunciando que a pesquisa continuará sendo atualizada para verificar individualmente os aumentos repassados por cada posto pesquisado.

