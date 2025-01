Petrobras anuncia aumento do preço do diesel

A Petrobras anunciou aumento no preço do diesel A para as distribuidoras a partir deste sábado (1º/2). O aumento será de R$ 0,22 por litro, o que eleva o preço médio (aos distribuidores!) para R$ 3,72 por litro.

Já para o diesel B, aquele vendido nos postos de combustível já com a mistura obrigatória de 86% do diesel A e 14% de biodiesel, a parcela da Petrobras na composição do preço ao consumidor passará a ser de R$ 3,20, uma variação de R$ 0,19 a cada litro.

Este é o primeiro ajuste feito pela Petrobras no preço do diesel A para as distribuidoras desde 2023. O último movimento feito no preço desse combustível foi uma redução em 27 de dezembro de 2023. Já o último aumento ocorreu em 21 de outubro de 2023.

De acordo com a Petrobras, já considerando o reajuste que passa a vigorar neste sábado, o preço do diesel aos distribuidores reduziu 17,1% (ou R$ 0,77) por litro desde dezembro de 2022. Considerando a inflação desse período, a redução é de 24,5% (ou R$ 1,20) por litro.