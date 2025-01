Stanley faz recall no Brasil de dois modelos de garrafas térmicas

FOLHAPRESS - A marca americana de artigos para bebidas Stanley anunciou um recall das tampas de dois modelos de garrafas térmicas devido ao risco de queimaduras. Os consumidores devem interromper o uso dos produtos até que a substituição seja realizada.

A Stanley afirma que um problema foi identificado nos modelos Switchback (código 20-01436) e Trigger Action (códigos 20-02825, 20-02033 e 20-02824), independentes do lote ou cor. O número de identificação dos produtos está localizado na parte inferior da garrafa.

As roscas da tampa podem encolher com o calor e o movimento de giro, fazendo com que a tampa se solte durante o uso e cause risco de queimaduras. Diante disso, a empresa resolveu o problema e está oferecendo gratuitamente uma tampa de reposição compatível com os produtos afetados.

"Na Stanley 1913, estamos comprometidos com a melhoria constante e focados na criação de produtos de qualidade que são feitos para a vida toda", informou a assessoria por meio de nota.

A reportagem questionou se houve incidentes registrados, quantas unidades dessas garrafas já foram vendidas no país e se há possibilidade de reembolso para os consumidores, mas a empresa não respondeu aos questionamentos. A empresa informou que notificou a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) e que fornecerá novas informações conforme o andamento do processo.

Recall: como acionar a Stanley?

Os consumidores que possuem os produtos podem entrar em contato com a Stanley para solicitar a troca das tampas pelo telefone 0800 021 3278, disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (exceto feria dos), ou pelo e-mail sac@stanley1913.com. Também é possível solicitar pelo site da empresa.

Este não é o primeiro recall da Stanley no Brasil. No ano passado, a marca americana anunciou um recall de 401 mil garrafas térmicas, após identificar que as tampas de alguns modelos poderiam se soltar inesperadamente, causando risco de queimaduras.

Na época, três incidentes foram registrados no país, sem gravidade. O problema afetou unidades fabricadas entre 2016 e 2023, abrangendo mais de 290 mil canecas Switchback Travel e 111 mil canecas Trigger Action.

Esses produtos, de várias cores (branco, preto e verde) e tamanhos (12 oz, 16 oz e 20 oz), possuem tampas de polipropileno e foram distribuídos em todas as regiões do país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nos Estados Unidos, o problema gerou um recall de 2,6 milhões de canecas e levou a 91 reclamações de consumidores, com 38 casos de queimaduras relatados. O Procon-SP notificou a empresa para esclarecimentos após a ação internacional.



Copos térmicos da marca Stanley têm chumbo na composição, admite fabricante