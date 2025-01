No Bairro Carmo, o incêndio teria começado em um ar-condicionado instalado em um dos quartos do aparamento

Belo Horizonte registrou dois incêndios domésticos em menos de uma semana, reacendendo o alerta para os perigos da inalação de fumaça e das queimaduras. Na manhã desta terça-feira (14/01), um apartamento no 12º andar de um prédio na rua Andaluzita, no Bairro Carmo, pegou fogo após um problema em um ar-condicionado. Três dias antes, um incêndio atingiu o Edifício Levy, no Centro da capital, mas felizmente ninguém se feriu.





Diante desses episódios, especialistas explicam os riscos e orientam sobre os primeiros socorros para vítimas de queimaduras e inalação de fumaça.





A inalação de fumaça pode causar intoxicação grave, mesmo em ambientes onde as chamas não se espalham amplamente. Isso ocorre porque a fumaça contém monóxido de carbono, cianeto e outras substâncias tóxicas que podem comprometer rapidamente a respiração.





De acordo com o Manual MSD, os sintomas de intoxicação por fumaça incluem:

Tosse intensa

Falta de ar

Irritação nos olhos e vias respiratórias

Dor de cabeça e tontura

Náuseas e confusão mental





Se uma pessoa inalar fumaça, o ideal é retirá-la imediatamente do ambiente e levá-la para um local arejado. Caso apresente dificuldades para respirar, buscar atendimento médico urgente é essencial. Nos casos mais graves, pode ser necessário o uso de oxigênio suplementar ou mesmo internação para monitoramento.





Queimaduras domésticas





As queimaduras, dependendo do grau de gravidade, podem exigir atendimento médico imediato. A médica Nicolly Machado, pós-graduada em Dermatologia, explica que o primeiro passo é interromper o processo de queimadura resfriando a região afetada com água corrente fria (não gelada) por 10 a 15 minutos. Além disso, ela alerta para erros comuns, como o uso de gelo, manteiga, pasta de dente ou café, que podem piorar a lesão e aumentar o risco de infecção.

“Esses produtos podem ser veículos de infecção e piorar aquela lesão. Outro erro é o de estourar as bolhas em casa. Isso aumenta o risco de infecção e contaminação. A bolha é uma camada de proteção e só pode ser removida por um médico, através de procedimento e, posteriormente, aplicar um antibiótico tópico”, explica.





O dermatologista Cristiano Kakihara, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), reforça que a gravidade da queimadura determina os próximos passos:





Queimaduras de 1º grau (vermelhidão e dor leve): geralmente tratadas com hidratantes ou cremes específicos. Cicatrizam em cerca de uma semana

geralmente tratadas com hidratantes ou cremes específicos. Cicatrizam em cerca de uma semana Queimaduras de 2º grau (bolhas e dor intensa): devem ser avaliadas no pronto-socorro. O uso de antibióticos tópicos pode ser necessário para evitar infecções

devem ser avaliadas no pronto-socorro. O uso de antibióticos tópicos pode ser necessário para evitar infecções Queimaduras de 3º grau (destruição da pele, músculos ou ossos): são emergências médicas que exigem atendimento hospitalar imediato





“No geral, as queimaduras são tratadas no pronto-socorro pelos clínicos gerais ou cirurgiões gerais - profissionais que vão analisar o grau da queimadura, orientar produtos mais adequados e, se o paciente ficar com cicatrizes, indicar terapias para prevenir manchas marrons, cicatrizes brancas ou mesmo cicatrizes queloidianas. É importante frisar, a queimadura é um processo muito doloroso e requer medicações para a dor, muitas vezes potentes, então é importante procurar ajuda profissional”, enfatiza Cristiano.







Nos casos de incêndio, o mais seguro é evacuar o local imediatamente e acionar o Corpo de Bombeiros (193). Se houver vítimas de queimaduras ou intoxicação por fumaça, busque ajuda médica rapidamente para evitar complicações graves.







