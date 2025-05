Pedal e mobilização pelos rios Pará e Itapecerica

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Ambientalistas, comunidade, esportistas e defensores das águas vão se unir para uma cicloexpedição em Divinópolis (MG), na Região Centro-Oeste, em defesa da bacia hidrográfica do Rio Pará, no próximo dia 18 de maio.

O evento ocorre na "Semana Rio Pará", evento que chega à terceira edição em 2025, e tem como temática a importância da "cobrança pelo uso da água na bacia do Rio Pará" sob o lema "Água para produzir, Cobrança para preservar".

Organizada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará (CBH Rio Pará) com parceiros, a iniciativa "Pedalando pela Bacia do Rio Pará" vai expor os desafios da bacia e mobilizar a sociedade para a recuperação de suas águas.

A mobilização quer ampliar a conscientização sobre os diversos impactos ambientais que afetam o Rio Pará e os afluentes, como o Rio Itapecerica. As discussões também abordarão as crescentes ameaças da emergência climática, que impactam diretamente a disponibilidade e a qualidade da água, afetando as comunidades e ecossistemas que dependem desta vital bacia hidrográfica.

Refletindo o tema central da Semana Rio Pará, um dos focos do debate é a gestão da "Cobrança pelo uso da água". Este instrumento é crucial para financiar projetos de recuperação hidroambiental no território, mas sua eficácia é desafiada por preocupantes índices de inadimplência entre os usuários outorgados, o que pode comprometer os investimentos necessários para a conservação e melhoria da qualidade da água.

A cicloexpedição em si terá um percurso de aproximadamente 23 quilômetros (conheça o percurso aqui). A concentração está marcada para as 7h30 no Teatro Gravatá, na Rua Vereador Doutor Waldemar Rausch, 213, Bairro Santa Clara, com partida às 8h em direção à Cachoeira do Caixão. Os ciclistas seguirão um trajeto de ida e volta, margeando em grande parte os rios Pará e Itapecerica, incluindo a área de confluência dos dois, com o objetivo de que os participantes conheçam o território como um passo fundamental para a recuperação hídrica.

Ao final do percurso, o Teatro Gravatá será palco de diversas atividades para recepcionar os participantes. Está prevista uma coletiva de imprensa com porta-vozes do CBH Rio Pará e de movimentos parceiros, onde serão aprofundados os debates sobre os impactos no rio e os efeitos da crise climática. A programação inclui piquenique, distribuição de materiais educativos, um palco aberto para manifestações artísticas (musicais, poéticas e teatrais), além de uma exposição educativa e exibição de vídeos.

Segundo os organizadores, a "Semana Rio Pará" consolida-se como um importante momento de mobilização, engajamento e desenvolvimento do sentimento de pertencimento em relação à bacia. Além da cicloexpedição, a programação inclui rodas de Conversa em cinco municípios estratégicos da bacia – Itaúna, Papagaios, Bom Despacho, Martinho Campos e Pompéu – reunindo o Comitê, poder público, entidades representativas e usuários de recursos hídricos.



Para mais informações acesse o CBH Rio Pará e o Cicloexpedição.