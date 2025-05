Carreta tomba e provoca 10 km de congestionamentos na BR-381

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma carreta que tombou no sentido São Paulo da BR-381 (Fernão Dias), na madrugada deste sábado (10/05) chegou a bloquear a via e provoca engarrafamentos nos dois sentidos. No direção de BH, a estimativa é de uma fila de 10 quilômetros.

De acordo com informações da concessionária Arteris/Fernão Dias, o acidente ocorreu por volta de 4h30, na altura do KM 526, em trecho sinuoso e de fortes descidas da Serra de Igarapé.

O motorista da carreta ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância da concessionária.

Nas primeiras horas, o tráfego ficou paralisado nos dois sentidos, gerando filas de mais de quatro quilômetros.

Com o trabalho das equipes da concessionária, faixas das duas pistas contrárias puderam ser abertas. Contudo, por volta das 8h, o tráfego ainda era intenso e lento, com engarrafamento formando uma fileira de seis quilômetros no sentido Belo Horizonte e de 10 quilômetros no sentido São Paulo.

Em Betim, na altura do KM 500, a rodovia também tem engarrafamento por acidente, no sentido Belo Horizonte, formando cerca de um quilômetro de engarrafamento, informa a Arteris/Fernão Dias.