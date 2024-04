Policial federal ao lado de outro homem, no aeroporto de Confins.

Três homens, 32, 36 e 43 anos, procurados pela Interpol, foram presos no Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de serem deportados dos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela Polícia Federal na manhã deste sábado (27/4).

O homem de 32 anos foi colocado na lista de procurados devido a um mandado de prisão preventiva pela prática de homicídio tentado na Colônia Santa Isabel, na Grande BH.

Em agosto de 2018, o procurado foi até o consultório odontológico da ex-namorada e a agrediu com pontapés, socos no rosto e na cabeça. Ao buscar refúgio no banheiro, a vítima foi seguida e sofreu mais agressões e, por repetidas vezes, teve sua cabeça colidida contra o vaso sanitário.

As agressões só pararam após a intervenção de terceiros que impediram o autor de prosseguir com sua ação. Pelo crime, o homem foi condenado a 15 anos de prisão.

O segundo preso, de 36 anos, também teve seu nome inserido no alerta vermelho da Interpol pelo crime de roubo. Em maio de 2017, auxiliado pelo comparsa, o preso ameaçou e roubou pertences e objetos pessoais da vítima que retornava da faculdade na cidade de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Pelo crime, ele foi condenado a quase 4 anos de reclusão.

O terceiro preso, de 43 anos, teve o nome publicado na lista devido a um mandado de prisão expedido pelo juízo da 1ª Vara de Execução Penal do Tribunal de Justiça do estado de Goiás. O homem foi condenado a 15 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado em julho de 2002.

A vítima estava na casa da amante e, ao sair para o lado externo do imóvel, foi surpreendida pelo assassino que, auxiliado por dois comparsas, desferiu um soco e a esfaqueou duas vezes no peito.





Todos os três foram detidos em solo americano pela ICE - U.S. Immigration and Customs Enforcement, que é a autoridade de Imigração dos EUA, e deportados para o Brasil.

Em decorrência das condenações, os presos foram conduzidos para o sistema penitenciário, onde ficarão à disposição da Justiça.