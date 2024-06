Um homem de 23 anos foi encontrado morto pelo próprio pai na tarde deste sábado (1º/6), no bairro Piratininga, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o pai da vítima encontrou o filho sem vida ao ir visitá-lo. Em conversa com a polícia, o homem contou que bateu no portão, mas não foi atendido. Ele insistiu, girou a maçaneta da porta e conseguiu entrar no imóvel.

O jovem foi encontrado pelo pai já sem vida, deitado na cama com um sangramento no nariz.

A perícia foi acionada e recolheu dois projéteis e uma cápsula de calibre 9mm no local. O jovem tinha uma marca de tiro no braço direito e outra abaixo do braço.

Durante o atendimento à ocorrência, populares relataram que a vítima estava envolvida com furtos na região. Porém, a informação foi negada pelo pai do rapaz, que afirmou que o filho estava trabalhando e havia se mudado para o local havia uma semana.

Na manhã de ontem, a vítima foi vista soltando pipa. Vizinhos ainda relataram que não escutaram barulho de tiro.

O corpo foi levado para o IML e o caso será investigado pela Polícia Civil.